Ведущая Первого канала поборется за кресло главы Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/b3fdeaf6-b70e-11eb-9146-96000091f725_660.jpg Марина Ким Фото: instagram.com/marina_kim_tv

Ведущая утреннего шоу Первого канала Марина Ким собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Хабаровского края, передаёт портал Znak.com со ссылкой на источник. По словам собеседника, она поборется за кресло главы региона, будучи членом партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», а жители субъекта такой претендентке только обрадуются.

Исполнительный секретарь центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Гусев в разговоре с изданием заявил , что Ким хочет идти на выборы не губернатора, а депутата Госдумы от Дальнего Востока. 38-летняя Ким родом из Ленинграда. Является выпускницей факультета международных отношений МГИМО. Работала на «РБК-ТВ», телеканале «Россия» в новостных передачах, а затем ушла на Первый канал.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края запланированы на сентябрь 2021-го в связи с арестом по обвинению в серии заказных убийств и отставкой экс-главы региона Сергея Фургала. Врио руководителя субъекта является парламентарий от ЛДПР Михаил Дегтярёв.

Ранее сообщалась, что бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, где пытается объяснить, зачем идёт на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия» именно от Ивановской области и зачем вообще занимается политикой. Ролик опубликован в сообществе «Иваново 37» в социальной сети «ВКонтакте». Звезда заявила, что ей стыдно за всё происходящее вокруг и что она решилась на праймериз ЕР, чтобы «поменять отношение власти к людям».