Юрист рассказал, за что экс-супруга Пелагеи могут лишить родительских прав Юрист Русяев: есть основания для лишения хоккеиста Телегина родительских прав

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Иван Телегин

У певицы Пелагеи есть серьезные основания для подачи иска о лишении экс-мужа Ивана Телегина родительских прав, считает юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru он также заметил, что суд может сначала вынести ответчику предупреждение или ограничить его в родительских правах.

Юрист напомнил, что, по словам певицы Пелагеи, ее экс-муж «полностью самоустранился из жизни дочери» после ухода из семьи. Она утверждает, что он уже год не виделся с ребенком и не интересуется её успехами.

Согласно разъяснениям к статье 69 СК РФ, это может рассматриваться как уклонение от выполнения родительских обязанностей, так как отсутствует забота о психическом, духовном и нравственном развитии ребенка, — сообщил юрист.

Русяев добавил, что действия экс-супруга по запрету дочери выезжать за границу без предварительного уведомления матери и ребенка могут быть расценены как злоупотребление родительскими правами. Это понимается как использование прав в ущерб интересам детей. Неожиданный запрет на выезд, о котором стало известно за полчаса до вылета, мог нанести серьезный психологический вред ребенку, отметил юрист.

Важно отметить, что само по себе наличие права запретить выезд за границу не является злоупотреблением. Однако способ реализации этого права (внезапно, без предупреждения, в важный для ребенка день) может быть интерпретирован судом как действие, нанесшее вред интересам и психическому состоянию ребенка, — сообщил Русяев.

30 мая стало известно, что Пелагея проиграла суд о размере алиментов на дочь от Ивана Телегина. Экс-супруг оспорил установленную ранее сумму выплат на ребенка. Кроме того, Телегин запретил их дочери Таисии выезжать за границу.