Юрий Лоза едва не простился с жизнью на юбилей Юрий Лоза сообщил, что его чуть не убила сосулька в день рождения

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Композитор Юрий Лоза в эфире шоу «Ты не поверишь» на НТВ сообщил, что едва не погиб из-за огромной сосульки. По словам музыканта, в день его 70-летия лед пробил лобовое стекло его автомобиля.

Хорошо, что не по голове. Это мне подарочек от наших служб, — добавил Лоза.

Поэт допустил, что, выйди он из дома на пять минут раньше, глыба упала бы ему на голову. Либо, продолжил композитор, осколки от лобового стекла могли полететь ему в лицо. Лоза отметил, что на выступление ему пришлось ехать на разбитой машине. Кроме того, возмутился музыкант, на ремонт авто придется потратить 200 тысяч рублей.

Ранее Юрий Лоза в день своего 70-летия рассказал, что еще 29 лет назад бросил курить, а для нормализации баланса в весе начал соблюдать посты. Артист также сказал, что редко употребляет алкоголь и считает ключевым в своей жизни работоспособность.

Автор и исполнитель песен добавил, что некоторые его коллеги иногда сами себе создают поводы для стресса. Он привел в пример романы на стороне.

До этого Лоза выразил мнение, что вокальное шоу «Голос» является купленной программой, все победители которой после своего триумфа пропадают из информационного пространства. Он убежден, что в России есть огромное количество талантливых людей, однако на эстраде по-прежнему одни и те же «проплаченные» артисты.