Лоза назвал шоу «Голос» «купленной» программой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Российское вокальное шоу «Голос» является купленной программой, все победители которой после своего триумфа пропадают из информационного пространства, заявил в беседе с NEWS.ru музыкант, композитор Юрий Лоза. По его словам, почти все программы на российском телевидении, особенно на Первом канале, — это европейское или мировое вторсырье. Он убежден, что в России есть огромное количество талантливых людей, однако на эстраде по-прежнему одни и те же «проплаченные» артисты.

«Голос» — это купленная программа. Вообще почти все программы на нашем телевидении, особенно на Первом канале, — европейское или мировое вторсырье. <...> Вы можете представить, что самая пафосная программа на главном канале страны не дает никакого выхлопа вообще? Где артисты, которые там побеждали, куда они делись? — задался вопросом Лоза.

По мнению композитора, с момента убийства экс-гендиректора телеканала ОРТ (сейчас Первый канал) Владислава Листьева в 1995 году на российском телевидении не появилось ни одной авторской программы. Лоза считает, что все креативные сотрудники были уволены, чтобы они не мешали «покупать вторсырье».

Почему все креативные люди, которые работали когда-то на телевидении, уволены? А чтобы не мешали покупать это вторсырье. У нас с момента убийства Листьева, как мне кажется, ни одной авторской программы на телевидении не появилось, — сказал музыкант.

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что доля жителей России, отказавшихся от телевидения, выросла более чем в три раза за последние пять лет. По его словам, сейчас таких граждан около 31%. Вместе с тем он подчеркнул, что в период пандемии число телезрителей выросло, однако потом оно вновь пошло на спад.