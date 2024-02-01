Лоза в день 70-летия раскрыл, когда резко поменял образ жизни Лоза назвал работоспособность главным смыслом своей жизни

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Юрий Лоза в день своего 70-летия рассказал NEWS.ru, что еще 29 лет назад бросил курить, а для нормализации баланса в весе начал соблюдать посты. Артист также сказал, что редко употребляет алкоголь, а интимные отношения вне семьи не приводят ни к чему хорошему.

Я все-таки главным считаю работу и свою работоспособность. Поэтому, когда я на 41-м году жизни понял, что мне мешает курение, то тут же расстался с сигаретой. Поняв, что надо каким-то образом нормализовать вес, начал соблюдать православные посты. Практически не пью, потому что это мешает работе. Пытаюсь не нервничать, сохранять ровное настроение на протяжении дня, — сказал он.

Автор и исполнитель песен добавил, что некоторые его коллеги иногда сами себе создают поводы для стресса. Он привел в пример романы на стороне.

Хочется спросить: «Ребята, зачем это вам? Все эти разводы, дележ имущества — это же бешеная нагрузка на организм, на нервную систему. Живите спокойно, любите своих жен и детей!» — сказал он.

Ранее Лоза рассказал, что поссорился с певицей и автором текстов Дианой Арбениной после того, как раскритиковал ее творчество. Он пояснил, что использовал сочиненное ею стихотворение в учебнике по созданию песенных текстов. Изначально певица согласилась, чтобы Лоза взял ее произведение, но, когда книга вышла, она осталась недовольна тем, как музыкант оценил ее творчество.