«Явно не лопух»: татуировщик оценил рисунок на груди Моргенштерна

Тату-мастер Михаил Федосеев в беседе с NEWS.ru оценил изображение на груди рэпера Алишера Моргенштерна, ставшее причиной административного дела о пропаганде наркотиков в трёх клипах музыканта. Эксперт отметил, что на теле шоумена нанесён «явно не лопух и не папоротник», а является ли татуировка пропагандой чего-либо — «зависит от поведения носителя». Спикер добавил, что татуировка не отличается «ни композицией, ни качеством», напоминает «партак кухонно- подвального уровня, жалкие потуги на американский традишнл».

Не знаю, как на счёт пропаганды, и может ли татуировка являться таковой, но изображён явно не лопух и не папоротник. На счёт стилистики. Её нет. Если говорить о татуировке, как искусстве, то картина «Апофеоз войны» Верещагина или «Богатыри» Васнецова ничего не пропагандируют. И даже «Чёрный квадрат» Малевича. Вызывают эмоции, рождают мысли, создают настроение... Но пропаганда? Хотя зависит от поведения носителя. Если он нужно-ненужно демонстрирует и навязывает, то, наверно, возможно назвать и пропагандой. А если мы говорим о кустарных дворовых наколках, то они обычно отражают какие-то взгляды и принадлежности носителя, место в иерархии какого-то течения.. как в тюрьме и армии, — подытожил Федосеев.

Накануне стало известно, что в отношении Моргенштерна завели административное производство о пропаганде наркотиков в трёх клипах. Инициаторами выступили правоохранители из Набережных Челнов, передаёт ТАСС со ссылкой на источник. Причиной стала татуировка музыканта, внешне напоминающая коноплю. Рэпер вину не признаёт.

Собеседник агентства добавил, что дело возбуждено в соответствии с ч. 1.1 ст. 6.13 КОАП РФ (о пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Речь идёт о клипах «Новая волна», El problema и Yung Hefner.

По словам источника, экспертиза, к которой привлекались специалисты Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы, определила в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха».

Ранее Моргенштерн опроверг новость о своей эмиграции из России. При этом брат рэпера Макс Штерн рассказывал, что Алишер распродал почти всё имущество и бизнес в стране и приобрёл дом на берегу Персидского залива в ОАЭ.

Об отъезде Моргенштерна заговорили после того, как глава СК Александр Бастрыкин высказался о том, что рэпер торгует в соцсетях наркотиками. Адвокат музыканта Сергей Жорин предположил, что главу Следственного комитета неправильно проинформировали, так как раньше никаких обвинений в адрес Моргенштерна по торговле наркотиками в соцсетях не высказывалось, хотя его действительно штрафовали за пропаганду наркотиков в клипах.