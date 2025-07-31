Якубович стал «главным дедушкой страны» и лидером по упоминаемости в СМИ

Якубович стал «главным дедушкой страны» и лидером по упоминаемости в СМИ «Дзен.Новости»: телеведущий Якубович стал лидером по упоминаемости в СМИ

Согласно данным сервиса «Дзен.Новости», телеведущий Леонид Якубович занял первое место в рейтинге «главных дедушек страны». Он стал самой упоминаемой персоной в СМИ среди знаменитостей старше 60 лет.

В рамках своего исследования аналитики платформы «Дзен» предложили пользователям назвать звезд, которые ассоциируются у них с мудростью и добротой — образом дедушки. В пятерку лидеров, помимо Якубовича, вошли телеведущий Юрий Стоянов, комик Евгений Петросян, журналист Владимир Познер и музыкант Александр Розенбаум. Специально ко дню рождения телеведущего, которому 31 июля исполнилось 80 лет, «Дзен» создал тематический канал с посвященными Якубовичу материалами популярных авторов.

Самой упоминаемой медийной персоной среди старшего поколения Якубович стал в период с мая по июль этого года. Число материалов о нем увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Повышенный интерес к артисту есть как в СМИ, так и среди блогеров.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года россияне стали в два раза больше проводить времени за чтением новостей, чем в прошлом году. Наиболее востребованными темами стали происшествия, политика, спорт, мировые новости, шоу-бизнес и экономика.