«Я же просто артист»: поклонники из Ялты бурно поприветствовали Билана

https://static.news.ru/photo/106ff5e4-dfbb-11ea-9428-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Певец Дима Билан прибыл в Ялту, чтобы дать первый после карантина концерт. Обрадованные поклонники встретили растится бурными овациями.

Билан вышел на балкон, чтобы поприветствовать ожидающих его фанатов.

Я же просто артист, ну что же вы, — обратился певец к пришедшим, которые встретили его криками и аплодисментами.

В ответ на слова Билана подписчики отметили, что он не просто артист, а самый лучший и любимый певец.

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