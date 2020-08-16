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«Я же просто артист»: поклонники из Ялты бурно поприветствовали Билана

15:30, 16 августа 2020 11
Дима Билан Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Певец Дима Билан прибыл в Ялту, чтобы дать первый после карантина концерт. Обрадованные поклонники встретили растится бурными овациями.

Билан вышел на балкон, чтобы поприветствовать ожидающих его фанатов.

Я же просто артист, ну что же вы, — обратился певец к пришедшим, которые встретили его криками и аплодисментами.

В ответ на слова Билана подписчики отметили, что он не просто артист, а самый лучший и любимый певец.

Ранее  NEWS.ru писал, что снимок беременной Натальи Подольской на отдыхе в Турции вызвало волну негодования у поклонников. Жена Владимира Преснякова опубликовала снимок с пляжа, где она сидит с подругой и её маленькими детьми.

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