«Я в шоке»: Успенская заявила о желании мужа уничтожить её

https://static.news.ru/photo/fe7c5f70-a8ec-11eb-8ea8-96000091f725_660.jpg Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Любовь Успенская в интервью «Собеседнику» прокомментировала требование супруга Алексея Плаксина о разделе имущества. По словам певицы, бывший возлюбленный, с которым она прожила 13 лет, хочет уничтожить её.

Артистка заявила, что желание мужа получить часть имущества повергло её в шок, однако от него можно было ожидать и не такого. Решать вопрос она будет согласно закону.

Он всегда был способен на самые низкие поступки. Поэтому для меня это не стало удивлением. Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, — в голове не укладывается, — поделилась Успенская.

Певица отметила, что Плаксин пошёл на такой шаг, зная о непростой ситуации из-за пандемии коронавируса, а также о лечении дочери, которым она занимается самостоятельно.

Он использовал ситуацию с Таней для того, чтобы меня уничтожить. Чтобы я заболела, например. Тогда ему не нужно было и в суд подавать. Можно было стать наследником всего имущества легко и просто. Он почти этого добился, — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о своём самочувствии, Успенская рассказала , что за последние полгода у неё было два перелома и несколько случаев потери сознания. Своё состояние она связывает с действиями супруга. Артистка рада, что смогла забрать дочь, жившую какое-то время с ним в Америке. По её словам, сейчас с Татьяной всё хорошо.

Ранее супруг Любови Успенской предприниматель Александр Плаксин прислал певице документы с требованием о разделе имущества. В первую очередь он претендует на загородный дом артистки.