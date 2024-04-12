«Я в нее верю»: Семенович ответила на вопрос о существовании женской дружбы Семенович заявила, что дружит со многими артистами своего поколения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Певица Анна Семенович призналась, что дружит со многими коллегами и назвала своих подруг в комментарии NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук». По ее словам, в числе ее подруг певицы Слава и Юлия Савичева.

Конечно, существует женская дружба, я в нее верю. Я дружу с Настей Славой (Анастасия Сланевская), я дружу с Юлей Савичевой. Я со многими дружу артистами моего поколения. И это классно, — поделилась Семенович.

Ранее участница группы «Блестящие» Надя Ручка в документальном фильме рассказала о трудностях, которые приходилось терпеть ее коллеге Анне Семенович из-за большого размера груди. По ее словам, у певицы несколько раз случались приступы боли во время активных гастролей.

Она также добавила, что слухи о постоянном росте груди Семенович были правдой. Солистки по-дружески иронизировали над этим фактом, задавая друг другу риторический вопрос «Какой сейчас у нее размер?». Девушка подчеркнула, что эти шутки были добрыми и не обижали обладательницу пышных форм.

До этого Семенович в блоге рассказала о том, что ее мать Татьяна Дмитриевна упала, сломав ключицу и лопатку. По словам исполнительницы, женщине предстоит тяжелейшая операция. Семенович отметила, что переживает за находящуюся в больнице маму и надеется, что операция пройдет успешно.