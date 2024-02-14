«Тяжелейшая операция»: Семенович о переломах матери после падения Мать Анны Семенович попала в больницу из-за перелома ключицы и лопатки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

45-летняя певица Анна Семенович в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о том, что ее мать Татьяна Дмитриевна упала, сломав ключицу и лопатку. По словам исполнительницы, женщине предстоит тяжелейшая операция. Семенович отметила, что переживает за находящуюся в больнице маму и надеется, что операция пройдет успешно.

Мамуля упала моя и сломала себе правую ключицу, лопатку и что-то еще у нее с суставами. Ей предстоит тяжелейшая операция в ближайшие дни. Мы все очень переживаем, потому что мама уже девушка взрослая, прилично ей лет, лежит сейчас в больнице. Все отменила, поеду к ней в больницу, собрала продуктов. Надеюсь, все будет хорошо, — сообщила певица.

Ранее народный артист РФ Валерий Баринов получил серьезную травму. Он поскользнулся возле дома, сильно повредив спину и копчик. 78-летний актер театра и кино намеревался отправиться в Театр юного зрителя, где должен был сыграть одну из главных ролей в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». В итоге вышел на сцену, несмотря на боль, и зрители ничего не заметили.

После спектакля Баринову вызвали скорую. Он был доставлен в институт Склифосовского с сильными ушибами. Актера не госпитализировали и он отправился лечиться домой.