Участница группы «Блестящие» Надя Ручка рассказала в документальном фильме на МУЗ-ТВ о трудностях, которые приходилось терпеть ее коллеге Анне Семенович из-за большого размера груди. По ее словам, у девушки несколько раз случались приступы боли во время активных гастролей.
У нее был спазм в спине из-за тяжести, создаваемой большим бюстом. Она покупала специальные бюстгальтеры, — рассказала певица.
Она также добавила, что слухи о постоянном росте груди Семенович были правдой. Солистки по-дружески иронизировали над этим фактом, задавая друг другу риторический вопрос «Какой сейчас у нее размер?». Девушка подчеркнула, что эти шутки были добрыми и не обижали обладательницу пышных форм.
Ранее футболист Владимир Быстров заявил, что, если бы Семенович хотела остаться в фигурном катании, она «отрезала бы сиськи». Такое поведение спортсмена обладательница пышных форм назвала аморальным. Она также напомнила, что у нее «не сиськи, а грудь», сравнила свои спортивные достижения с достижениями футболиста и отметила, что многого добилась в фигурном катании. Бывшая фигуристка имеет звание мастера спорта международного класса.