«Страдала от боли»: пышные формы привели Семенович к проблемам со здоровьем Надя Ручка рассказала о проблемах Анны Семенович из-за размера груди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Семенович

Участница группы «Блестящие» Надя Ручка рассказала в документальном фильме на МУЗ-ТВ о трудностях, которые приходилось терпеть ее коллеге Анне Семенович из-за большого размера груди. По ее словам, у девушки несколько раз случались приступы боли во время активных гастролей.

У нее был спазм в спине из-за тяжести, создаваемой большим бюстом. Она покупала специальные бюстгальтеры, — рассказала певица.

Она также добавила, что слухи о постоянном росте груди Семенович были правдой. Солистки по-дружески иронизировали над этим фактом, задавая друг другу риторический вопрос «Какой сейчас у нее размер?». Девушка подчеркнула, что эти шутки были добрыми и не обижали обладательницу пышных форм.

Ранее футболист Владимир Быстров заявил, что, если бы Семенович хотела остаться в фигурном катании, она «отрезала бы сиськи». Такое поведение спортсмена обладательница пышных форм назвала аморальным. Она также напомнила, что у нее «не сиськи, а грудь», сравнила свои спортивные достижения с достижениями футболиста и отметила, что многого добилась в фигурном катании. Бывшая фигуристка имеет звание мастера спорта международного класса.