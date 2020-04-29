«Я устал»: Топалов предложил своим ненавистникам зарыть топор вражды

https://static.news.ru/photo/6792e890-8ac0-11ea-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Певец Влад Топалов устал от потока оскорблений в свой адрес и предложил пойти на мировую. Он вместе с супругой Региной Тодоренко подвергся волне осуждения из-за её высказывания о домашнем насилии.

Предлагаю двигаться всем дальше. Что скажете? За? Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого, — написал он в своём Instagram.

Во время прямого эфира в Instagram Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. Она заявила, что женщина, к которой применено насилие, должна в первую очередь задаться вопросом, что она сама сделала не так, раз мужчин проявил агрессию. В итоге лавина негодования накрыла всю её семью. Самому Топалову пришлось защищаться в комментариях. Он не стеснялся в выражениях, отбиваясь от подписчиков, называвших его «бывшим наркоманом», который целиком поддерживает мнение «терпилы» Тодоренко.

Ранее NEWS.ru писал, что редакция журнала Glamour лишила телеведущую Регину Тодоренко звания «Женщина года» после её высказываний о домашнем насилии. Как сообщается на странице журнала в Instagram, в редакции внимательно относятся к мнению своих читателей и надеются, что они поддержат это решение.