«Я уеду жить в Лондон»: Канье Уэст может покинуть США после развода

https://static.news.ru/photo/46234c22-5405-11eb-9a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ian West/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст может переехать из США в Лондон ради проповеднической деятельности после развода с телезвездой Ким Кардашьян, передают британские журналисты со ссылкой на источник. По информации СМИ, исполнитель рассказал знакомым, что видит своё будущее именно в Соединённом Королевстве.

Музыкант хочет проводить воскресные службы в Европе и уверен, что столица Туманного альбиона станет для этого хорошей базой, пишет портал The Mirror. По предварительным данным, пара пока не афиширует сведения о разводе. Причиной разрыва может быть измена Уэста с мужчиной.

Однако известно, что новогодние праздники они провели по отдельности. Уэст на время торжеств отправился на своё ранчо, что в Вайоминге. Знаменитости поженились в 2014 году. Они воспитывает четверых детей.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё в сентябре прошлого года появились слухи, что Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст собираются развестись. Об этом рассказал близкий друг семейной пары.

По его словам, Кардашьян намерена разорвать брак с музыкантом из-за слов об их дочери Норт. Ранее 43-летний рэпер начал писать в Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу.