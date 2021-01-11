«Я уеду жить в Лондон»: Канье Уэст может покинуть США после развода

Американский рэпер Канье Уэст может переехать из США в Лондон ради проповеднической деятельности после развода с телезвездой Ким Кардашьян, передают британские журналисты со ссылкой на источник. По информации СМИ, исполнитель рассказал знакомым, что видит своё будущее именно в Соединённом Королевстве.
Музыкант хочет проводить воскресные службы в Европе и уверен, что столица Туманного альбиона станет для этого хорошей базой,
Однако известно, что новогодние праздники они провели по отдельности. Уэст на время торжеств отправился на своё ранчо, что в Вайоминге. Знаменитости поженились в 2014 году. Они воспитывает четверых детей.
Как ранее писал NEWS.ru, ещё в сентябре прошлого года появились слухи, что Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст собираются развестись. Об этом рассказал близкий друг семейной пары.
По его словам, Кардашьян намерена разорвать брак с музыкантом из-за слов об их дочери Норт. Ранее 43-летний рэпер начал писать в Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу.