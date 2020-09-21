Стало известно о грядущем разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

https://static.news.ru/photo/8581585a-fc17-11ea-8354-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Kristin Callahan/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст собираются развестись. Об этом рассказал близкий друг семейной пары.

По его словам, Кардашьян намерена разорвать брак с музыкантом из-за слов об их дочери Норт.

Развод уже спланирован, но она ждёт, пока у него закончится маниакальный эпизод, — сообщил знакомый знаменитостей в интервью Page Six.

Ранее 43-летний рэпер начал писать в Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу. Кроме того, он рассказал, что пытался заставить жену сделать аборт, когда та забеременела их первой дочерью. Позже он и вовсе обвинил супругу в измене.

В свою очередь Кардашьян попыталась оправдать супруга, объяснив происходящее его биполярным расстройством. Вскоре Уэст публично принёс извинения жене и признал, что не должен был раскрывать подробности личной жизни. По всей видимости, супругам не удалось урегулировать разногласия, и дело действительно близится к разводу.

Рэпер является третьим мужем фотомодели. У них родились четверо детей: в 2013 году — дочь Норт, в 2016-м — сын Сейнт, в 2018-м — дочь Чикаго, а ещё через год — сын Саам. Чикаго и Саам появились на свет с помощью суррогатных матерей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ким Кардашьян заявила, что реалити-шоу The Kardashians о её семье закрывается. Программа выходила в эфир 14 лет. Закрытие произойдёт в 2021 году после того, как выйдет 19-й сезон передачи.