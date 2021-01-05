СМИ сообщили о развода Канье Уэста и Ким Кардашьян

https://static.news.ru/photo/65d03bc6-4fea-11eb-afd0-fa163e074e61_660.jpg Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Одна из самых известных в мире звёздных пар — рэпер Канье Уэст и модель Ким Кардашьян — находится на грани развода. Об этом журналистам рассказал информированный источник.

К настоящему моменту Кардашьян уже начала вести переговоры по делу о разводе с адвокатом Лорой Вассер, которая занимается разбирательствами с участием знаменитостей.

Как отметил источник, пара пока не афиширует сведения о разводе. Однако известно, что новогодние праздники они провели по отдельности. Уэст на время торжеств отправился на своё ранчо, что в Вайоминге, передаёт Page Six.

Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.

Как ранее писал NEWS.ru, ещё в сентябре прошлого года появились слухи, что Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст собираются развестись. Об этом рассказал близкий друг семейной пары.

По его словам, Кардашьян намерена разорвать брак с музыкантом из-за слов об их дочери Норт. Ранее 43-летний рэпер начал писать в Twitter о том, что хочет развестись с Кардашьян, так как не доверяет ей. Он заявил, что жена неоднократно пыталась отправить его на лечение в психбольницу.