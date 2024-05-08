«Выстрелил в 90-е»: Соседов оценил эстрадный вклад Губина Музкритик Соседов назвал Губина хорошим музыкантом и автором песен

Фото: Татьяна Кузьмина /ИТАР-ТАСС

Андрей Губин

Российский певец Андрей Губин остается хорошим музыкантом и автором песен, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и журналист Сергей Соседов. По его словам, артист стал популярным в 1990-е годы и был любим многими зрителями. Как отметил Соседов, основную часть аудитории Губина составляли юные девушки.

Андрей [Губин] выстрелил в 90-е годы, хорошие песни есть. Он был любим зрителями и аудиторией. В основном это были совсем юные девочки. В то время он делал то, что мог. Каждый из нас делает то, что может. Хороший музыкант, хороший автор, — сказал Соседов.

Ранее Губин сообщил, что завершает карьеру и больше не планирует выступать на сцене. По его словам, он пока не знает, кому отдаст право на исполнение своих композиций. Певец признался, что в последнее время не следит за современным шоу-бизнесом. Губин добавил, что продюсер Игорь Крутой предлагал устроить концерт с его песнями, артист отказался выступать, но пообещал присутствовать в зале.

Музыкальный продюсер Александр Яковлев ранее заявил, что Губин может выйти на сцену в рамках Международного музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». Он выразил надежду, что звезда 1990-х годов согласится на участие и разрешит снять клип на один из его хитов.