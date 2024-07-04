«Выезжала на имени»: почему Орбакайте не нужна израильтянам без Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

30 июня певица Кристина Орбакайте завершила тур по Израилю. Как можно судить по видео в социальных сетях, небольшие залы не были заполнены на 100%. Как еврейская публика и пользователи рунета отреагировали на появление дочери певицы Аллы Пугачевой на сцене, пиарится ли она на имени матери и можно ли расценивать ее слова о «мирном небе над головой» как критику СВО — в материале NEWS.ru.

Как прошли гастроли Орбакайте в Израиле

В конце июня Орбакайте выступила в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве с музыкальным шоу The Best. В концертную программу вошли ее старые хиты, включая «Перелетную птицу», «Опять метель», «Мой мир», новую песню «Алла будет петь» и некоторые известные композиции ее матери, например «Позови меня с собой».

Орбакайте обещала зрителям «неизменно живой звук и балет», но небольшие концертные площадки вместимостью в тысячу посадочных мест были заполнены не полностью. Цены на билеты, по меркам Израиля — довольно дорогой страны, — были невысокие: от 229 шекелей (примерно пять тысяч рублей) до 459 шекелей (чуть более 10 тысяч рублей).

Как отреагировали в России и Израиле на концерты Орбакайте

Не все израильтяне оценили выступления дочери Пугачевой. «Нашла лазейку. Где мать, там и дочь. Без нее ноль», — приводит ресурс «78» отзыв жителя Израиля. — Трудно поверить, что наши израильтяне упадут до этого уровня «под плинтусом».

«Она поет только под фонограмму — а это прямое оскорбление публики. Но вперед, на концерты, если нравится чувствовать себя униженными», — пишет Yulia Yurovsky.

«На ее выступления ходит ностальгирующая публика. А я бы вообще эту русскую эстраду в Израиль не пускала, нечего их кормить», — заявляет Цвики Б.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

Российская аудитория, которая посмотрела фрагменты выступлений Орбакайте в Интернете, настроена еще более критично. «Она когда-нибудь от мамы своей отстанет, требовательная такая», «При всем уважении караоке-качество»; «Этой песне больше 20 лет. А новых песен у Орбакайте нет?».

Почему у Орбакайте в Израиле были незаполненные залы

Концертный директор Сергей Лавров считает, что называть гастроли Орбакайте в Израиле полным провалом неправильно. По его словам, для нее это неплохой результат и вполне ожидаемый.

«Не надо забывать, что Израиль находится в статусе войны и настроение там не самое концертное. На концерты российских звезд ходит русскоговорящая публика, а как началась история с Палестиной, эта публика из Израиля свинтила, ее осталось там немного. У Кристины, как артистки, есть свои поклонники, если бы она поехала по России, может быть, 600–700 человек в каждом городе пришло — она всегда так собирала залы», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Лавров.

Пытается ли Кристина использовать образ Пугачевой

И зрители, и СМИ отметили, что Кристина активно упоминала мать во время выступлений. Она пела песню под архивные фотографии Пугачевой на экране, использовала ее цитату.

«Вспоминается фраза, которую когда-то очень давно сказала женщина, которая пела, поет и будет петь. Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла только в ритмы музыки, а нам с вами осталось только мирное небо над головой и счастливые здоровые дети», — заявила Орбакайте со сцены.

Многие отмечают, что Кристина даже пела, как мать, с хрипотцой, и надела наряд в стиле Пугачевой. Лавров предположил, что Орбакайте всю жизнь использует образ Примадонны.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

«Многие считают, что если бы не мама, то не было бы певицы Кристины Орбакайте. Там нет таких хороших вокальных данных, и она в принципе всегда выезжала на имени мамы. На концертах она говорила с интонациями Пугачевой: „Друзья, если бы не вы... Спасибо вам большое за то, что вы есть, а есть благодаря вам“. Это ее мама научила», — считает Лавров.

По его мнению, сейчас не лучшее время, чтобы использовать образ Пугачевой, так как она «много всего наговорила и вызвала волну хейта со стороны россиян». Что касается новой песни Орбакайте про мать, Лавров предложил заменить в ней строки «пули будут лететь — Алла будет петь» на «деньги будут лететь — Алла будет петь». По его мнению, это более правдиво.

Можно ли назвать слова Орбакайте о мире ее реакцией на СВО

Во время гастролей по Израилю Орбакайте неоднократно говорила о «мире». Анонсируя выступления в еврейском государстве на радио в Тель-Авиве, она выделила это слово в названии своего старого хита интонацией. NEWS.ru спросил Лаврова, можно ли считать, что Орбакайте так отреагировала на проведение СВО и поддержала антироссийскую позицию матери.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пучева и Кристина Орбакайте

Кристина вряд ли займет чью-то сторону, сомневается концертный директор. «Это такой месседж: „Я — птица мира, артистка вне политики, я и за евреев, и за русских, и за украинцев“. Она хочет усидеть на всех стульях», — сказал Лавров.

Почему Орбакайте устроила гастроли за границей

Продюсер Сергей Дворцов считает, что Орбакайте отчаянно делает все возможное, чтобы о ней не забыли как об артистке. «Если раньше в Москве ее гонорары были порядка 7 млн рублей, то сейчас, думаю, она может выступать и за миллион», — выразил мнение Дворцов.

Лавров полагает, что деньги для Орбакайте не так важны, потому что она живет в достатке. Певица могла поехать на гастроли для поддержания артистической формы, считает он.

Продюсер Павел Рудченко согласен с Дворцовым. По его мнению, артистка пытается спасти имидж, устраивая шоу за рубежом. Осенью 2024 года Орбакайте даст несколько концертов в Соединенных Штатах Америки.

«Говорить о какой-то там новой славе, о том, что Кристина Орбакайте станет звездой Америки, некорректно, в США есть свои артисты, и если она захочет развивать творчество, то ей придется все делать с нуля», — считает Рудченко.

Оба собеседника NEWS.ru сходятся во мнении, что Орбакайте решила найти нового слушателя за рубежом, ведь россияне вряд ли пойдут к ней на концерт. «Она устроила танцы с мамой и с Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на сцене. Что очень не понравилось российской публике: ну как так, пляшет с иноагентом, а потом приехала в России деньги зарабатывать», — подытожил Лавров.

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