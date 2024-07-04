30 июня певица Кристина Орбакайте завершила тур по Израилю. Как можно судить по видео в социальных сетях, небольшие залы не были заполнены на 100%. Как еврейская публика и пользователи рунета отреагировали на появление дочери певицы Аллы Пугачевой на сцене, пиарится ли она на имени матери и можно ли расценивать ее слова о «мирном небе над головой» как критику СВО — в материале NEWS.ru.
Как прошли гастроли Орбакайте в Израиле
В конце июня Орбакайте выступила в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве с музыкальным шоу The Best. В концертную программу вошли ее старые хиты, включая «Перелетную птицу», «Опять метель», «Мой мир», новую песню «Алла будет петь» и некоторые известные композиции ее матери, например «Позови меня с собой».
Орбакайте обещала зрителям «неизменно живой звук и балет», но небольшие концертные площадки вместимостью в тысячу посадочных мест были заполнены не полностью. Цены на билеты, по меркам Израиля — довольно дорогой страны, — были невысокие: от 229 шекелей (примерно пять тысяч рублей) до 459 шекелей (чуть более 10 тысяч рублей).
Как отреагировали в России и Израиле на концерты Орбакайте
Не все израильтяне оценили выступления дочери Пугачевой. «Нашла лазейку. Где мать, там и дочь. Без нее ноль», — приводит ресурс «78» отзыв жителя Израиля. — Трудно поверить, что наши израильтяне упадут до этого уровня «под плинтусом».
«Она поет только под фонограмму — а это прямое оскорбление публики. Но вперед, на концерты, если нравится чувствовать себя униженными», — пишет Yulia Yurovsky.
«На ее выступления ходит ностальгирующая публика. А я бы вообще эту русскую эстраду в Израиль не пускала, нечего их кормить», — заявляет Цвики Б.
Российская аудитория, которая посмотрела фрагменты выступлений Орбакайте в Интернете, настроена еще более критично. «Она когда-нибудь от мамы своей отстанет, требовательная такая», «При всем уважении караоке-качество»; «Этой песне больше 20 лет. А новых песен у Орбакайте нет?».
Почему у Орбакайте в Израиле были незаполненные залы
Концертный директор Сергей Лавров считает, что называть гастроли Орбакайте в Израиле полным провалом неправильно. По его словам, для нее это неплохой результат и вполне ожидаемый.
«Не надо забывать, что Израиль находится в статусе войны и настроение там не самое концертное. На концерты российских звезд ходит русскоговорящая публика, а как началась история с Палестиной, эта публика из Израиля свинтила, ее осталось там немного. У Кристины, как артистки, есть свои поклонники, если бы она поехала по России, может быть, 600–700 человек в каждом городе пришло — она всегда так собирала залы», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Лавров.
Пытается ли Кристина использовать образ Пугачевой
И зрители, и СМИ отметили, что Кристина активно упоминала мать во время выступлений. Она пела песню под архивные фотографии Пугачевой на экране, использовала ее цитату.
«Вспоминается фраза, которую когда-то очень давно сказала женщина, которая пела, поет и будет петь. Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла только в ритмы музыки, а нам с вами осталось только мирное небо над головой и счастливые здоровые дети», — заявила Орбакайте со сцены.
Многие отмечают, что Кристина даже пела, как мать, с хрипотцой, и надела наряд в стиле Пугачевой. Лавров предположил, что Орбакайте всю жизнь использует образ Примадонны.
«Многие считают, что если бы не мама, то не было бы певицы Кристины Орбакайте. Там нет таких хороших вокальных данных, и она в принципе всегда выезжала на имени мамы. На концертах она говорила с интонациями Пугачевой: „Друзья, если бы не вы... Спасибо вам большое за то, что вы есть, а есть благодаря вам“. Это ее мама научила», — считает Лавров.
По его мнению, сейчас не лучшее время, чтобы использовать образ Пугачевой, так как она «много всего наговорила и вызвала волну хейта со стороны россиян». Что касается новой песни Орбакайте про мать, Лавров предложил заменить в ней строки «пули будут лететь — Алла будет петь» на «деньги будут лететь — Алла будет петь». По его мнению, это более правдиво.
Можно ли назвать слова Орбакайте о мире ее реакцией на СВО
Во время гастролей по Израилю Орбакайте неоднократно говорила о «мире». Анонсируя выступления в еврейском государстве на радио в Тель-Авиве, она выделила это слово в названии своего старого хита интонацией. NEWS.ru спросил Лаврова, можно ли считать, что Орбакайте так отреагировала на проведение СВО и поддержала антироссийскую позицию матери.
Кристина вряд ли займет чью-то сторону, сомневается концертный директор. «Это такой месседж: „Я — птица мира, артистка вне политики, я и за евреев, и за русских, и за украинцев“. Она хочет усидеть на всех стульях», — сказал Лавров.
Почему Орбакайте устроила гастроли за границей
Продюсер Сергей Дворцов считает, что Орбакайте отчаянно делает все возможное, чтобы о ней не забыли как об артистке. «Если раньше в Москве ее гонорары были порядка 7 млн рублей, то сейчас, думаю, она может выступать и за миллион», — выразил мнение Дворцов.
Лавров полагает, что деньги для Орбакайте не так важны, потому что она живет в достатке. Певица могла поехать на гастроли для поддержания артистической формы, считает он.
Продюсер Павел Рудченко согласен с Дворцовым. По его мнению, артистка пытается спасти имидж, устраивая шоу за рубежом. Осенью 2024 года Орбакайте даст несколько концертов в Соединенных Штатах Америки.
«Говорить о какой-то там новой славе, о том, что Кристина Орбакайте станет звездой Америки, некорректно, в США есть свои артисты, и если она захочет развивать творчество, то ей придется все делать с нуля», — считает Рудченко.
Оба собеседника NEWS.ru сходятся во мнении, что Орбакайте решила найти нового слушателя за рубежом, ведь россияне вряд ли пойдут к ней на концерт. «Она устроила танцы с мамой и с Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на сцене. Что очень не понравилось российской публике: ну как так, пляшет с иноагентом, а потом приехала в России деньги зарабатывать», — подытожил Лавров.
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