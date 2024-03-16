«Кто ее закажет?»: продюсер о возвращении в Россию звезды «Фабрики» Продюсер Рудченко: вернувшаяся в Россию Савельева неинтересна публике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Савельева

Экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева, вернувшаяся в РФ после года жизни в Израиле, неинтересна российской публике, поделился мнением с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, возвращение артистки не является для индустрии большим событием. Эксперт отметил, что считает ее «сбитым летчиком».

По возвращению Савельевой. Я не думаю, что это событие в индустрии. Не важно, что говорил ее муж. Она сама как персонаж мало кому интересно. Я считаю гонорар в 600 тысяч завышенным. Тем более она сбитый летчик. И сбитый летчик не как сольный исполнитель, а как одна из участниц группы «Фабрика», — объяснил он.

Рудченко выразил сомнение, что кого-то в России заинтересуют сольные выступления Савельевой, поскольку артистку не пиарили в таком ключе. По его словам, певица может остаться без заказов и гонораров.

Как отдельную артистку ее не знаю. Гонорар завышен и интерес очень мал, — отрезал он.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что певица и бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева зарабатывает на корпоративах в России по 600 тысяч рублей. По его данным, артистка, которая ранее переехала жить в Израиль, вернулась вместе с сыном на родину и готова выступать на частных мероприятиях.