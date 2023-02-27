«Вы сами меня таким сделали»: Niletto ответил подписчикам в соцсетях Певец Niletto грубо ответил на критику подписчиков в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данил Прытков (Niletto)

Певец Данил Прытков, известный как Niletto, начал грубо отвечать подписчикам, критикующим его видео в социальных сетях, где артист танцует в обтягивающем зеленом комбинезоне. Исполнителя стали обвинять в том, что он развращает молодое поколение. Артист после нескольких нелестных комментариев в сторону поклонников заявил, что фанаты «сами сделали его таким», сообщает «КП — Екатеринбург».

С момента создания аккаунт веду я. Это я грубый и отвратительный. Вы сами меня таким сделали, — написал Niletto.

Многих поклонников возмутило поведение артиста, они даже предположили, что исполнитель находится под действиями запрещенных веществ. Нашлись и те, кто оправдывает резкие высказывания певца в адрес фанатов. Некоторые подписчики отметили, что Niletto устал от постоянного внимания и такая реакция закономерна на непрошенную критику.

Это уже не первый случай, когда артист проявляет неуважение к своим поклонником. В августе 2022 года Niletto нахамил фанатам, которые пришли на открытую тренировку с ним в Екатеринбурге. Причиной, по которой певец разозлился, стало то, что его без спроса начали снимать на видео.

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев ранее назвал причины популярности Инстасамки. По его словам, карьера певицы построена на хейте, а публика всегда обращает внимание на тех, кто подвергается критике.