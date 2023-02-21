«Карьера на хейте»: музыкальный критик объяснил успех Инстасамки Музыкальный критик Бабичев заявил, что успех Инстасамки основан на хейте

Фото: samkaofficial/vk.com

Рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева)

Карьера рэп-исполнительницы Инстасамки во многом построена на хейте, а публика всегда обращает внимание на тех, кого критикуют, заявил NEWS.ru музыкальный продюсер Евгений Бабичев. Так он объяснил популярность певицы в России. Музыкальный критик считает, что всем популярным блогерам, имеющим широкую аудиторию, легче продвигать свою деятельность.

У нее подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) — 5,5 млн. Выпускает она новую композицию. Даже если половина из этого количества в моменте послушает новую песню, то однозначно она займет высокую позицию в чарте. Если это делать изо дня в день, то первые строчки будут 100% за ней, — отметил Бабичев.

По его мнению, певицу можно похвалить за то, как успешно она оценивает западные тренды и популярные композиции зарубежных рэп-исполнительниц, переделывая все это для российского рынка с «не менее замечательным успехом». Когда карьера построена на хейте, даже те, кто не слушает и не следит за Инстасамкой, все равно узнают о ее песнях, подчеркивает эксперт.

Кто-то кому-то расскажет про нее, используя крепкие словечки. Кого хейтят — на того и обращают внимание. Хотя бы один-два раза люди посмотрели клипы или послушали песни Инстасамки. Даже если она не по душе, все равно зайдут и посмотрят, что же она такого нового натворила, — добавил Бабичев.

Ранее историк российской поп-музыки и музыкальный критик Олег Кармунин заявил, что на сегодняшний день Инстасамка является главной певицей России. В качестве аргумента он приложил скрин чарта «Яндекс.Музыки», где скандальная артистка занимает сразу три первых места. Еще два ее трека тоже находятся в топах чарта.

До этого первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев призвал запретить в РФ рэп-исполнительницу. По его словам, это станет «наглядным примером остальным творцам».