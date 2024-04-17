«Всегда было непросто»: Безрукова об откровенных сценах в кино

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Российская актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Почему ты?» рассказала, что ей всегда было непросто играть в откровенных сценах. В комментарии корреспонденту NEWS.ru артистка отметила, что тщательно готовилась, если ей предстояло сыграть пикантный эпизод.

Вы знаете, давно у меня таких сцен не было, но оно и понятно. Когда я раньше играла, я пыталась как-то взаимопонимание найти с партнером, поговорить с режиссером, попросить, чтобы минимальное количество людей было на площадке, ну только операторская группа, режиссер. Репетировать в одежде, чтобы потом все было красиво и эстетично. Мне всегда это было непросто. Это, наверно, неправда, когда кто-то скажет, что это просто. Я помню, одна из каких-то очень известных актрис сказала: актрисе не страшно раздеться, страшно не понравиться, — рассказала Безрукова.

Ранее она выразила мнение, что задержанному за дебош в Новосибирске актеру Никите Кологривому не стоило копировать поведение своего героя из сериала «Слово пацана». Безрукова высказала мнение, что Кологривому пока рано считать себя успешным артистом. По ее мнению, у молодого актера «не такой уж грандиозный успех», чтобы так себя вести.

В марте на Кологривого завели административное дело в Новосибирске из-за дебоша в одном из ресторанов, где актер укусил сотрудницу заведения и кидался на других посетителей. Актера поместили в спецприемник.