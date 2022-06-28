Врач рассказала, как предотвратить погубивший Шатунова инфаркт Врач Мухина: чтобы предотвратить трансмуральный инфаркт, нужно следить за состоянием крови

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Юрий Шатунов

Чтобы предотвратить трансмуральный инфаркт, от которого скончался певец Юрий Шатунов, нужно следить за состоянием крови, периодически заниматься спортом ради высвобождения гормонов стресса, считает врач Марият Мухина. Она также посоветовала исключить из рациона сладкое, но добавить жирную рыбу, передает «Слово и Дело».

Необходимо следить за своим весом, соблюдать питьевой режим, желательно пить горячую воду. Важно исключить из рациона хлеб и сладости и добавить жирную морскую рыбу, богатую омега-3. Очень хорошо влияют на сердце продукты, богатые калием, — это молоко, бобовые, цитрусовые, кожица картофеля, сухофрукты. И, конечно же, нужно отказаться от кофе, шоколада, алкоголя, острых закусок, приправ, — перечислила Мухина.

По ее мнению, правильное питание, здоровый сон и периодические консультации с психотерапевтом могут стать хорошей профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также медик посоветовала сдавать необходимые анализы хотя бы раз в год, чтобы иметь возможно вовремя заметить признаки опасных недугов. Мухина также подчеркнула, что взрослым мужчинам не стоит съедать более 2100 калорий в день.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было всего 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Друзья певца сами довезли его до больницы, но помочь ему уже было нельзя: через некоторое время Шатунов скончался.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что после трагической смерти артиста необходимо реформировать медицинскую систему в России. Он опубликовал собственные предложения и подчеркнул, что делать все это нужно немедленно.