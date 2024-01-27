«Вошел в ту дверь»: Михалкова пошутила о награде за роль с обнаженкой Дочь Михалкова сравнила с вечеринкой Ивлеевой свои обнаженные сцены в кино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Михалкова

Актриса Анна Михалкова, получая кинопремию «Золотой орел», в шутку вспомнила слова певца Филиппа Киркорова, который после посещения «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сказал, что «вошел не в ту дверь». Артистку наградили за лучшую женскую роль в фантастической мелодраме режиссера Анны Меликян «Чувства Анны», где у нее были сцены с обнажением.

Я не первый раз стою на этой сцене, но мне тоже почему-то хочется извиняться... Это как будто ты попал на «голую» вечеринку, но только вошел, видимо, в ту дверь, — пошутила актриса.

Певец Дава, также присутствовавший на церемонии премии «Золотой орел» в Москве, ранее заявил, что для него «голая» вечеринка Ивлеевой выглядела странно, поэтому он бы туда не пошел, даже если бы получил приглашение. При этом артист отметил, что «это выбор лично каждого».

До этого шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высмеял извинения Киркорова за участие в мероприятии Ивлеевой. Во время концерта в Вене он перепел известную композицию певца «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что «голый король потерял контроль и забежал не в ту дверь».