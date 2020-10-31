Воля о возлюбленном Бузовой: «Дава прошёл через все виды унижений»

https://static.news.ru/photo/9ab44b60-1b61-11eb-af5a-fa163e074e61_660.jpg Дава (Давид Манукян) и Филипп Киркоров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Комик и резидент Comedy Club Павел Воля в своём новом монологе поделился мнением о популярных блогерах и новых трендах. Досталось и начинающему рэперу и возлюбленному Ольги Бузовой Давиду Манукяну.

Юморист оказался в числе тех, кому не понравился новый трек Давы, который он записал с Филиппом Киркоровым. По мнению Воли, в клипе Манукян выглядит не лучшим образом.

Комик пошутил насчёт качества текста и музыки и напомнил, что Давид начал набирать популярность только после того, как закрутил роман с Бузовой. При этом Воля отметил, что совсем не понимает, зачем такое «сотрудничество» нужно было самому королю поп-сцены.

Не понимаю, зачем это Филиппу. Дава, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, снимал вайны, живёшь с Бузовой — прошёл через все виды унижений. Но поверить в то, что Филипп радуется часам за восемь тысяч долларов? У этого человека ещё в 90-х был свой самолёт, — задался вопросом юморист.

Воля посоветовал Даве побольше уделять внимание качеству текстов и музыке, а также прошёлся и по другим творческим коллаборациям. Резидента Comedy возмутил и дуэт Николая Баскова и молодого тиктокера Дани Милохина и их совместный трек «Дико тусим». Он предостерёг молодого человека от того, что его просто «высушат».

Модный тиктокер вот появился, Даня Милохин. Такой милый мальчик. И тут же на него накинулись: Басков записал трек, Джиган, Тимати. Даня, беги. Басков тебя высушит и выпьет, — считает Воля.

При этом Воля считает, что сотрудничество «взрослых, состоявшихся людей, которые лезут к молодёжи», как минимум является странным.

Меня это не интересует. Я не слушаю Моргенштерна. Я вырос на музыке Тупака, какой Моргенштерн? — заявил комик.

Воля также отметил, что своей страницы в TikTok у него нет и создавать её артист не планирует. Павлу больше нравится говорить с аудиторией своего возраста, понимающей его шутки.

Как сообщал NEWS.ru ранее, поклонники Ольги Бузовой заподозрили её в том, что она разорвала отношения с Давидом Манукяном. В начале сентября Ольга Бузова опубликовала видео с романтического вечера со своим возлюбленным Давидом Манукяном, чем доказала, что они всё ещё вместе.

Однако позднее поклонники Бузовой заметили, что она начала удалять из Instagram фотографии, на которых она позирует с Манукяном. Сам блогер позднее признал, что в их отношениях «всё нормально», хотя в данный момент он просто хочет «пожить своей жизнью».