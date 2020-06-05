Волочкова возглавила антирейтинг звёзд с самыми большими долгами

Балерина Анастасия Волочкова имеет 12 различных задолженностей на сумму в 347 тысяч рублей.
Волочкова
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня накопила долгов на 231 тысячу рублей, рэпер Тимати — на 163 тысячи. В список также вошла актриса Анастасия Заворотнюк, которая в настоящее время борется с тяжёлой болезнью. Она должна государству 46 тысяч рублей, основную часть этой суммы составляет неоплаченный транспортный налог — 28 тысяч рублей.
В апреле, как писал NEWS.ru, Волочкова пожаловалась, что лишилась средств, отложенных на покупку продуктов в период самоизоляции и на лекарства для отца. Почти 200 тысяч рублей банк списал в пользу некоего фитнес-центра, в котором балерина якобы никогда не была.
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