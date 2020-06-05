Волочкова возглавила антирейтинг звёзд с самыми большими долгами

https://static.news.ru/photo/09f841f6-a737-11ea-a359-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова имеет 12 различных задолженностей на сумму в 347 тысяч рублей.

Волочкова возглавила антирейтинг звёзд с долгами, составленный по результатам расследования KP.RU. Балерина не заплатила транспортный налог в размере 123 тысяч рублей. Также она не внесла квартплату за своё жилище в Москве, сумма долга составила 113 тысяч рублей. Кроме того, у Волочковой есть задолженности по квартире в Санкт-Петербурге и земельному участку в Московской области — 48 тысяч и 28 тысяч рублей соответственно.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня накопила долгов на 231 тысячу рублей, рэпер Тимати — на 163 тысячи. В список также вошла актриса Анастасия Заворотнюк, которая в настоящее время борется с тяжёлой болезнью. Она должна государству 46 тысяч рублей, основную часть этой суммы составляет неоплаченный транспортный налог — 28 тысяч рублей.

В апреле, как писал NEWS.ru, Волочкова пожаловалась, что лишилась средств, отложенных на покупку продуктов в период самоизоляции и на лекарства для отца. Почти 200 тысяч рублей банк списал в пользу некоего фитнес-центра, в котором балерина якобы никогда не была.