Волочкова просит вернуть ей пуанты, которые выставили на продажу

https://static.news.ru/photo/1367483a-b4a8-11ea-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Танцовщица Анастасия Волочкова хочет вернуть свои пуанты, которые больше 20 лет назад подарила поклоннице. Сейчас их выставили на продажу на сайте бесплатных объявлений. Их оценили в 370 тысяч рублей. Автор объявления — житель Санкт-Петербурга Пётр.

Пуанты оказались у мужчины случайно. Его товарищ должен был передать их 90-летней поклоннице Волочковой Елизавете Николаевне. Они были подписаны для неё в 1996 году. По какой-то причине подарок не попал адресату. Сам продавец знаком лично с балериной. Сначала та не возражала, чтобы он оставил пуанты себе. Но после того как он выставил их на Avito, решение поменяла.

Она сказала, что для неё это значимые пуанты, поэтому готова их обменять на другие. Например, на те, в которых она выиграла конкурс в 1996 году. Настя готова их лично подписать для покупателя и выложить у себя на странице в Instagram фотографию, — рассказал петербуржец, слова которого приводит KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией нового шпагата, который она сделала из люка дорогого автомобиля. На снимке балерина демонстрирует растяжку, стоя в белой машине марки Lexus. Для фото она выбрала лёгкое светлое платье. При этом Волочкова закрыла комментарии, лишив поклонников возможности порассуждать на эту тему.