Волочкова попросила рассмотреть в Москве дело о поездке в Дивеево

https://static.news.ru/photo/c8c80052-bc3c-11ea-a01d-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова потребовала перенести рассмотрение дела о её поездке в Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин нижегородском Дивеево в Москву.

Волочкова направила в нижегородский суд ходатайства о рассмотрении административных материалов по месту жительства в Москве. Ходатайства будут рассмотрены судом 3 июля 2020 года в Дивеевском районном суде, — сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Ранее стало известно, что балерине, приехавшей в село вопреки карантину, грозит штраф от 1 тысячи рублей, её спутнику — от 15 тысяч. Ранее о переносе рассмотрения дела в Москву просил водитель Волочковой.

Балерина посетила Серафимо-Дивеевский монастырь в конце июня. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего святыню от людей.

В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Никитин отметил, что закон един для всех, в том числе для звёзд шоу-бизнеса, поэтому всем нарушителям будут выписаны штрафы. Комментируя высказывание Волочковой, политик заявил, что «известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность за тех, кто может на тебя равняться».

Ранее правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. С 25 апреля село Дивеево закрыли на карантин. К 27 апреля там было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.

Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменён с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остаётся закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки, писал NEWS.ru.