Коронавирусом в Серафимо-Дивеевском монастыре заразились уже 76 человек

https://static.news.ru/photo/07a1eea0-886c-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: diveevo-monastyr.ru

Правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

Село Дивеево закрыли на карантин, когда число заболевших достигло 56. К 27 апреля в селе было подтверждено 77 случаев заражения: за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.

Всего за сутки в Нижегородской области выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство Нижегородской области.

NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы предложили ввести цифровые пропуска для священников.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки) заболевших, 3524 выздоровели, 435 умерли. Россия обогнала Китай по числу заражённых коронавирусом.