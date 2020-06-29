Шоу-бизнес

Волочкова устроила фотосессию в платье в закрытом на карантин селе Дивеево

14:50, 29 июня 2020
Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в закрытом на карантин селе Дивеево в Нижегородской области. На своей странице в Instagram она разместила снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина.

Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей. Как призвать к совести этого человека?! — написала балерина.

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В свою очередь губернатор Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что узнал о визите звезды через соцсети. Он подчеркнул, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

Карантин — это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители, — отметил он.

Никитин отметил, что закон един для всех, в том числе для звёзд шоу—бизнеса, поэтому всем нарушителям будут выписаны штрафы. Комментируя высказывание Волочковой, политик заявил, что «известность — это не привилегия и не вседозволенность, это прежде всего ответственность — за тех, кто может на тебя равняться».

И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести, — написал глава региона.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Нижегородской области подтвердило заражение 76 человек в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. С 25 апреля село Дивеево закрыли на карантин. К 27 апреля там было подтверждено 77 случаев заражения, за пределами монастыря COVID-19 был диагностирован только у одного человека.

Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По состоянию на утро 29 июня, в Дивеевском районе выявлено 424 случая заражения коронавирусом.

 

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