Волочкова прилюдно поцеловала молодого комика в губы Волочкова поцеловала в губы комика Сатира во время съемок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

47-летняя балерина Анастасия Волочкова поцеловала в губы 32-летнего комика Сатира (Илью Шабельникова) на съемках шоу «Утренний Дзен». Артистка обняла юмориста ногами, чтобы позировать для написания портрета в рамках программы, после чего наклонилась и поцеловала его в губы. После танцовщица сообщила, что на ней слишком много одежды, а Шабельников предложил остаться с артисткой наедине.

Можно вообще без него, него и него. Да без всех. Только я и ты! — сказал Шабельников.

На съемках блогеры Сатир и Эльдар Джарахов взяли у Волочковой интервью в ее квартире. Сначала разговор проходил в кровати балерины, после чего съемочная группа переместилась в гостиную, где артистка показала свой фирменный шпагат, сидя за столом. В разгар съемок Волочкова предложила надеть купальник или остаться без него.

Ранее Волочкова избежала возбуждения уголовного дела после скандальной фотографии с полушпагатом около советского истребителя. МВД не нашло оснований для привлечения знаменитости к лишению свободы за осквернение символов воинской славы. Сотрудники Следственного комитета и МВД провели проверки и не стали привлекать Волочкову к ответственности, поскольку самолет использовался только для съемок фильмов и не является памятником Великой Отечественной войны.

Ранее Волочкова, комментируя свой поступок, заявила, что истребитель на снимке является бутафорским реквизитом «Мосфильма». На киностудии эту информацию подтвердили и сообщили, что это макет воздушного средства. Он имеет только важное символическое значение и установлен в память о советских летчиках времен ВОВ.

По словам балерины, ее попросили с маха ноги измерить крыло самолета. Несмотря на это, подписчики Волочковой негативно отреагировали на ее фотографию с закинутой на истребитель ногой. Пользователи Сети назвали этот поступок неуважительным по отношению к людям и истории того времени.