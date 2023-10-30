Волочкова избежала наказания за шпагат у истребителя SHOT: против Волочковой не стали возбуждать дело за шпагат у истребителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова избежала возбуждения уголовного дела после скандальной фотографии с полушпагатом около советского истребителя, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, МВД не нашло оснований для привлечения знаменитости к лишению свободы за осквернение символов воинской славы.

По данным канала, сотрудники Следственного комитета и МВД провели проверки и не стали привлекать Волочкову к ответственности, поскольку самолет использовался только для съемок фильмов и не является памятником Великой Отечественной войны.

Ранее Волочкова, комментируя свой поступок, заявила, что истребитель на снимке является бутафорским реквизитом «Мосфильма». На киностудии эту информацию подтвердили и сообщили, что это макет воздушного средства. Он имеет только важное символическое значение и установлен в память о советских летчиках времен ВОВ.

По словам балерины, ее попросили с маха ноги измерить крыло самолета. Несмотря на это, подписчики Волочковой негативно отреагировали на ее фотографию с закинутой на истребитель ногой. Пользователи Сети назвали этот поступок неуважительным по отношению к людям и истории того времени.