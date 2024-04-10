Волочкова представила нового возлюбленного-иностранца Балерина Волочкова собирается в отпуск на Мальдивы вместе с возлюбленным из Чили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова представила нового бойфренда — им оказался чилиец по имени дон Мигель. Артистка рассказала порталу Teleprogramma.pro, что вместе с возлюбленным планирует провести майские праздники на Мальдивах.

Звезда поделилась, что Мигель — ее давняя «любовь пятнадцатилетней давности». При этом, по ее словам, мужчина настроен серьезно и уже подарил ей свадебное платье.

Ранее Волочкова рассказала, что несколько месяцев назад женатый мужчина подарил ей кольцо с бриллиантом в пять карат. По ее словам, он сделал это «за ее улыбку и глаза». Балерина отметила, что более 10 лет дружит с женой этого человека.

До этого шоумен Егор Иващенко сделал предложение Волочковой и пригласил ее на свидание. На бизнес-конференции «Ценнее денег» артист преклонил колено перед балериной и подарил ей бриллиантовые серьги за 600 тысяч рублей, заявив, что «с удовольствием» вручает этот подарок.

Он также назвал Волочкову «завидной невестой», отметив, что она вложила в свое новое шоу 30 млн рублей. Сама балерина приняла приглашение шоумена на романтическое свидание, в шутку добавив, что «с удовольствием дороже, но ненамного».