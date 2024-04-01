«За улыбку»: Волочкова рассказала о дорогом подарке женатого мужчины Волочкова рассказала, что друг подарил ей кольцо с бриллиантом в 5 карат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в шоу «Алена, блин!» рассказала, что несколько месяцев назад женатый мужчина подарил ей кольцо с бриллиантом в 5 карат. По ее словам, он сделал это «за ее улыбку и глаза». Балерина отметила, что более 10 лет дружит с женой этого человека.

Осенью подарил человек колечко с бриллиантом в 5 карат. Я для этого ничего особенного не сделала. Это Ксения Собчак удивлялась, говорит, ну ты же с этим не спала, а он тебе помогал... Я говорю, Ксюш, у тебя странное мышление, ты думаешь, что если человек связан какими-то сексуальными отношениями... А мне за улыбку, за глаза мои. Мне подарил человек, с семьей и женой которого я дружу больше 10 лет. Жена знает. Я не спрашивала ее реакцию, — пояснила Волочкова.

Ранее шоумен Егор Иващенко сделал предложение Волочковой и пригласил ее на свидание. На бизнес-конференции «Ценнее денег» артист преклонил колено перед балериной и подарил ей бриллиантовые серьги за 600 тысяч рублей, заявив, что «с удовольствием» вручает этот подарок.

Он также назвал Волочкову «завидной невестой», отметив, что она вложила в свое новое шоу 30 млн рублей. Сама балерина приняла приглашение шоумена на романтическое свидание, в шутку добавив, что «с удовольствием дороже, но ненамного».