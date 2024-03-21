Волочковой подарили серьги за 600 тысяч рублей и позвали на свидание Шоумен Иващенко подарил Волочковой бриллиантовые серьги и сделал предложение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Шоумен Егор Иващенко сделал предложение балерине Анастасии Волочковой и пригласил ее на свидание, пишет KP.RU. На бизнес-конференции «Ценнее денег» артист преклонил колено перед Волочковой и подарил ей бриллиантовые серьги за 600 тысяч рублей, заявив, что «с удовольствием» вручает этот подарок.

Настя позвала меня на свое шоу «Одержимость» 30 марта, а после согласилась встретиться в ресторане. Сказала, что за ней ухаживает Прохор Шаляпин, но она открыта для романтических отношений со мной, — заявил Иващенко.

Он также назвал Волочкову «завидной невестой», отметив, что она вложила в свое новое шоу 30 млн рублей. Сама балерина приняла приглашение шоумена на романтическое свидание, в шутку добавив, что «с удовольствием дороже, но ненамного».

Ранее народный артист России Андрис Лиепа назвал Волочкову замечательной балериной и вспомнил, что ему довелось поработать с ней много лет назад. Он рассказал, что пришел в Мариинский театр, когда Волочкова только поступила туда, и по просьбе руководства театра репетировал и выступал с ней в балетах «Жар-птица», «Шахерезада» и «Лебединое озеро». Нынешнюю же карьеру балерины он охарактеризовал словами «что выросло, то выросло».