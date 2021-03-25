Волочкова похвасталась кольцом с редким турмалином за 60 млн рублей

Балерина Анастасия Волочкова показала своё роскошное кольцо за 60 млн рублей. Стоимость украшения, оформленного бриллиантами и большим редким турмалином Параиба, была озвучена в эфире шоу «Секрет на миллион».
Его артистке подарил её бывший возлюбленный.
Я ношу на пальце такое количество денег, — подтвердила Волочкова.
Как писал NEWS.ru, Волочкова вновь находится в отношениях со своим прежним ухажёром по имени Олег. Звезда якобы встречалась с ним семь месяцев, затем рассталась, а сейчас он снова вернулся к балерине. По словам балерины, возлюбленный уже свозил её в Петербург, чтобы познакомить с родителями. Но речи о свадьбе пока нет. Главное, считает артистка, чтобы в отношениях царили «страсть и эйфория», которыми и нужно дорожить.
Волочкову, несмотря на заявление, что в её личной жизни всё наладилось, атакуют поклонники. Они считают, что артистка сама платит мужчинам, чтобы они разыгрывали на публику спектакли о страсти к ней.