Волочкова похвасталась кольцом с редким турмалином за 60 млн рублей

https://static.news.ru/photo/527c4be4-8df9-11eb-a827-96000091f725_660.jpg Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова показала своё роскошное кольцо за 60 млн рублей. Стоимость украшения, оформленного бриллиантами и большим редким турмалином Параиба, была озвучена в эфире шоу «Секрет на миллион».

Его артистке подарил её бывший возлюбленный.

Я ношу на пальце такое количество денег, — подтвердила Волочкова.

Скриншот с видео secretnamillion_ntv/instagram.com

Как писал NEWS.ru, Волочкова вновь находится в отношениях со своим прежним ухажёром по имени Олег. Звезда якобы встречалась с ним семь месяцев, затем рассталась, а сейчас он снова вернулся к балерине. По словам балерины, возлюбленный уже свозил её в Петербург, чтобы познакомить с родителями. Но речи о свадьбе пока нет. Главное, считает артистка, чтобы в отношениях царили «страсть и эйфория», которыми и нужно дорожить.

Волочкову, несмотря на заявление, что в её личной жизни всё наладилось, атакуют поклонники. Они считают, что артистка сама платит мужчинам, чтобы они разыгрывали на публику спектакли о страсти к ней.