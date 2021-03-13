Волочкова раскрыла, кто является её новым ухажёром

https://static.news.ru/photo/737a9406-845b-11eb-a15c-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Волочкова вновь находится в отношениях со своим прежним ухажёром по имени Олег. Звезда якобы встречалась с ним семь месяцев, затем рассталась, а сейчас он снова вернулся к балерине.

Волочкова рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ , что возлюбленный уже свозил её в Петербург, чтобы познакомить с родителями. Но речи о свадьбе пока нет.

Главное, считает артистка, чтобы в отношениях царили «страсть и эйфория», которыми и нужно дорожить. А до того, какой социальный статус у её мужчины, балерине нет дела.

Мне неважно, олигарх, альфонс или просто человек. Я уже и тех, и других прошла. У многих людей вообще нет любви, — сказала артистка.

Волочкову, несмотря на заявление, что в её личной жизни всё наладилось, атакуют поклонники. Они считают, что артистка сама платит мужчинам, чтобы они разыгрывали на публику спектакли о страсти к ней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «дорогой сердцу человек», а именно так называет своего спутника балерина Анастасия Волочкова, свозил её в Санкт-Петербург на автомобиле. Снимок, на котором некий мужчина, скрывающий лицо, прячет голову за капюшоном артистки и руками показывает на её голове рожки, Анастасия опубликовала в Instagram.