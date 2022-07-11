Вокалиста группы «Курара» заподозрили в дискредитации ВС России

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Солист группы «Курара» Олег Ягодин

В отношении вокалиста музыкальной группы «Курара» Олега Ягодина возбудили административное дело. Ему предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил России, следует из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга.

По предварительным данным, причиной разбирательств послужили высказывания певца во время выступления на фестивале Ural Music Night в ночь с 24 на 25 июня. Материалы дела были переданы в суд 1 июля.

Рассмотрение по существу назначено на 11 августа. Певцу грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее адвоката Ивана Сафронова Дмитрия Талантова обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. В отношении него возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.