Экс-жена короля Малайзии рассказала, как испортила себе лицо ботоксом

https://static.news.ru/photo/df9b62a2-655a-11eb-936a-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-супруга бывшего короля Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина посоветовала не прибегать в раннем возрасте к «уколам красоты». Модель призналась, что из-за инъекций ботокса в своё время испортила себе кожу лица и теперь ей приходится постоянно за ним ухаживать.

Скажу честно, раньше я злоупотребляла различными уколами красоты. Но если бы вместо этого я больше спала, меньше нервничала и питалась более правильно, то такими агрессивными методами мне бы пришлось воспользоваться ещё очень не скоро, — цитирует Life Воеводину.

Она пояснила, что после «уколов красоты» мышцы лица атрофируются и уже не держат каркас лица. Теперь ей приходится часто делать уходовые маски и гимнастику для лица. Своим подписчицам в соцсетях она посоветовала не экспериментировать с инъекциями как минимум до 30 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее Оксана Воеводина впервые за долгое время показала подписчикам в Сети подросшего сына. Девушка сейчас работает над развитием своей карьеры, ведёт бьюти-блог, занимается коммерцией через Интернет. По её словам, маленький Леон «вернулся на страницу» и она с радостью продолжит делиться с аудиторией новыми снимками. В ближайшие дни парень пойдёт в развивающую школу для малышей, а следующей зимой его хотят поставить на лыжи и коньки.

О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола. Позже они развелись.