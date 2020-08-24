«Кто тут настоящий батька?»: Водонаева с автоматом спародировала Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1fa043fc-e60a-11ea-ab23-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenavodonaeva

Бывшая участница телепроекта «Дом-2», а ныне телеведущая и активный блогер Алёна Водонаева сравнила себя и своего сына Богдана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его наследником Николаев. Она обнародовала несколько фотографий в милитари-стиле.

Снимки были сделаны на десятом дне рождения Богдана за день до того, как белорусский лидер появился на людях в военной экипировке с автоматом в руках. Однако памятные кадры пришлись как нельзя кстати в стремительно развивающейся политической ситуации.

Водонаева устроила для сына запоминающийся тематический «праздник настоящего мальчишки» — со стрельбой и катанием на БТР.

Кто тут настоящий батька с сыном? — подписала Водонаева фото, где она с сыном позируют с автоматами в руках.

Она также высказала мнение, что уроки начальной военной подготовки для мальчиков должны быть в обязательной программе российских школ.

Как писал NEWS.ru, на фоне усиливающихся протестных акций в стране 23 августа президент Белоруссии совершил облёт Минска на вертолёте, после чего пообщался с силовиками, взявшими под охрану столичный объекты инфраструктуры. Вместе с лидером республики, которого по сложившейся традиции называют батькой, был замечен и его 15-летний сын.