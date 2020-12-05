Водонаева приняла участие в конфликте Самбурской и Бузовой

https://static.news.ru/photo/a4eddb4a-370a-11eb-b4b2-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: vk.com/a.vodonaeva

Бывшая участница «Дома-2» Алёна Водонаева вмешалась в конфликт Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской.

Так, светская львица поставила лайк посту Самбурской, в котором та назвала проект и всех тех, кто с ним связан, «днищем». Вскоре Водонаева призналась, что не стала вчитываться в пост.

По словам Водонаевой, сегодняшний «Дом-2» и проект, который был 16 лет назад, — это «две разные планеты». Шоу значительно сдало после ухода креативного и линейного продюсера в 2014 году.

В наше время оттуда Беркову выгнали, узнав, что она порноактриса. Чувствуете разницу? — отметила Водонаева.

Конфликт Бузовой и Самбурской начался с критики ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Так, знаменитость в пух и прах раскритиковала сериал «Беспринципные», в котором снялась Самбурская. В ответ на это актриса назвала «Дом-2» «днищем». В свою очередь Бузова возмутилась подобными словами и посоветовала Самбурской быть добрее.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова решила навести порядок на вверенном ей реалити-шоу «Дом-2». Участники проекта в выяснении отношений нередко переходят эмоциональную грань, периодически пуская в ход кулаки. Теперь подобное будут пресекать специально приглашённые охранники.