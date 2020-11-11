Внучка Гурченко рассказала о борьбе за наследство актрисы

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Продолжается борьба внучки Людмилы Марковны Елены Королёвой со своим отцом за наследство актрисы. Речь идёт о двух квартирах и доме стоимостью почти 25 млн рублей.

После смерти Людмилы Гурченко имущество унаследовала единственная дочь артистки Мария Королёва. Три года назад она также скончалась, и наследство поделили её дочь Елена и супруг Александр, сообщает KP.RU.

Елену Королёву не устроил такой раздел, и она вынуждена бороться за имущество бабушки с родным отцом. По её мнению, Александру должна перейти лишь одна из квартир.

Вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит, — сообщила Елена.

В ходе судов выяснилось, что у Александра Королёва на момент смерти жены в собственности числятся ещё три квартиры в столице. Одна из которых приобретена в том числе на средства, нажитые в браке с дочерью Людмилы Гурченко. Это дало повод Елене Королёвой потребовать долю от имущества отца.

Как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что его сын крайне отрицательно отнёсся к возможности передачи апартаментов на Арбате супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной по завещанию родителя.

Если бы продюсер переписал на супругу московскую недвижимость в центре, которую оценивают в диапазоне от 75 до 130 миллионов рублей, то Алибасов-младший мог бы «грохнуть» отца. Такова была реакция сына артиста на возможное изменение завещания.