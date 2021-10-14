«ВКонтакте» и радио ENERGY проведут 12-часовой марафон со звёздами

15 октября соцсеть «ВКонтакте» и радио ENERGY отметят 15-летие запуска соцсети. Пользователей соцсети и слушателей радио в прямом эфире поздравят музыканты и блогеры Артур Пирожков, Little Big, The Hatters и другие. Об этом сообщается в блоге «Новости для прессы» соцсети «ВКонтакте».
15 октября в эфире радио ENERGY, а также в его официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте»
Участники марафона, который продлится с 9:00 до 21:00, дадут откровенные интервью, а их поклонники получат шанс выиграть призы от радио ENERGY и подписку на VK Combo. Кроме того, до 17 октября все желающие могут поучаствовать в онлайн-вечеринке с розыгрышем подарков на полтора миллиарда рублей. Также к празднику в Эрарте открылась выставка проекта VK Talents, а в соцсети «спрятались» пиньяты, которые нужно было находить и разбивать, чтобы получить стикеры.
Ранее «ВКонтакте» объявила о создании своего первого музыкального реалити-шоу «Улица». Восемь групп сыграют на центральных улицах Москвы, среди них определят лучших артистов андеграунда. Победители получат грант на миллион рублей на продвижение в социальной сети, а также смогут снять клип и записать студийный альбом с поддержкой музыкального лейбла «Подземка Рекордс». Первый из семи выпусков шоу состоится 15 октября, финал пройдёт на большой сцене, пользователи «ВКонтакте» увидят трансляцию 26 ноября в официальном сообществе реалити-шоу.