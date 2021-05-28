«Люди подсоскучились»: Дробыш объяснил популярность жанра K-pop

https://static.news.ru/photo/43c39c70-61ac-11eb-8912-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дробыш Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский продюсер Виктор Дробыш в разговоре с NEWS.ru объяснил популярность музыкального жанра K-pop, возникшего в Южной Корее. По его словам, «люди подсоскучились» от хип-хопа, кроме того, продолжил композитор, K-pop является хорошим направлением сам по себе.

Так пошло, значит заходит, значит так надо, значит время пришло. Я надеюсь, что у меня с группой «Не говори маме» будет так же. <...> Пока у нас такой лёгкий винегрет. Я считаю, что это (K-pop. — NEWS.ru) хороший жанр, люди соскучились чуть-чуть от хип-хопа, — отметил собеседник портала.

Дробыш добавил, что, занимаясь творчеством, нельзя изначально думать о заработке, так как деньги — лишь благодарность за «крутой» продукт, и если рассчитывать только на материальный успех, то можно проиграть. Он также ответил на вопрос, почему в России так мало «мальчиковых» групп — так называемых бой-бэндов.

Прошла мода. Вдруг почему-то всё закончилось. Ну, ничего. Может, это и к лучшему. Меньше будет у меня конкуренции, — резюмировал продюсер.

Накануне южнокорейская группа BTS установила несколько новых рекордов Гиннесса после премьеры 21 мая своей композиции Butter и клипа на неё, говорится на сайте организации. Видео на песню одновременно смотрели 3,9 млн зрителей на YouTube. Предыдущий максимальный показатель также принадлежал этому коллективу, их сингл Dynamite смотрели 3 млн поклонников. Butter также стал самым просматриваемым клипом на YouTube за первые сутки с момента релиза, набрав свыше 108 млн просмотров. Сейчас у него около 247 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, выпустил второй альбом за неделю. Едва фанаты закончили слушать пластинку Million Dollar: Happiness, как исполнитель порадовал их новым продуктом — Million Dollar: Business. Обложки релизов дополняют друг друга, создавая целостный образ музыканта.