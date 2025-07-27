Вера Брежнева похвасталась соблазнительными формами в крошечном бикини

Певица Вера Брежнева порадовала своих подписчиков летним кадром в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фото 43-летняя поп-звезда позирует в крошечном бархатном сером бикини, демонстрируя стройную фигуру и подтянутый пресс.

Певица дополнила образ черной полупрозрачной накидкой и солнцезащитными очками. Для отдыха в жаркую погоду Брежнева выбрала естественный образ без макияжа и с распущенными волосами.

Ранее стало известно, что бизнес Веры Брежневой «Майсизонс», занимавшийся одеждой и аксессуарами, был закрыт в России в прошлом году. Компания прекратила работу спустя несколько лет после отъезда экс-супруги Константина Меладзе. Ликвидация бизнеса стала финальной точкой разрыва связей артистки с Россией.

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что спрос на творчество Веры Брежневой практически угас, так как она давно не выпускала хитов после расставания с Константином Меладзе. Бабичев отметил, что без новых сильных композиций артистке сложно удерживать внимание публики.