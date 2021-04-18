Ведущий «Маски» заинтриговал полуфинальными событиями

https://static.news.ru/photo/ff72dc94-a057-11eb-b990-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: vyacheslav_star/instagram.com

Полуфинальный выпуск шоу «Маска», который выйдет в эфир в воскресенье, 18 апреля, будет наполнен сюрпризами и неожиданностями. Зрителей ожидает эмоциональный взрыв. Об этом в преддверии полуфинала рассказал ведущий проекта Вячеслав Макаров. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Каждый выпуск шоу был резонансным, а выступления участников и их разоблачения поклонники обсуждали не один день. Однако ведущий пообещал, что полуфинал будет ещё более запоминающимся, чем предыдущие эфиры.

Сегодняшний выпуск будет полон сюрпризов и неожиданностей! Эмоциональный взрыв! Потом будем вместе обсуждать выпуск в моём прямом эфире! Поверьте, будет что обсудить, — написал ведущий в Instagram.

Накануне выхода в эфир НТВ нового выпуска шоу «Маска» один из членов жюри Филипп Киркоров опубликовал в соцсети видео со своей реакцией на рассекречивание очередного героя. Кто именно вызвал у него такую бурю эмоций, он раскрывать не стал.

На кадрах видно, как певец подскакивает от неожиданности с открытым ртом, в какой-то момент его даже начинает трясти, в конце он падает на стул, продолжая вытаращивать от удивления глаза, передавал NEWS.ru.