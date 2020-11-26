Ведущий «Битвы экстрасенсов» заявил, что его не увольняли

https://static.news.ru/photo/ddcda7b8-3018-11eb-8c5c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сафронов Фото: vk.com/safronovsergey

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов назвал ложью информацию о причинах его увольнения.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. Она утверждает, что тот за деньги «сливал» правильные ответы на испытаниях. При этом она привела записи переговоров и банковские переводы.

При этом представители ТНТ позже сообщили, что отстранили Сафронова от участия в передаче, так как уличили в попытке обмануть коллектив проекта. По их словам, команда «Битвы экстрасенсов» всегда была непреклонной: создававшие шоу люди не шли на уступки и не реагировали на угрозы.

У меня все хорошо, я продолжаю работать. А Алина Вердиш за свои слова будет отвечать в суде, — цитирует Сафронова StarHit.

Как писал NEWS.ru, по мнению кандидата филологических наук, фольклориста и социального антрополога и доцента Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Никиты Петрова, люди обращаются за помощью к сверхъестественным силам, когда им в жизни приходится сталкиваться с трудностями. Это связано со стремлением как-то отстроить сложную реальность вокруг и наладить её под себя.

Однако, продолжил учёный, человек в любом случае вычленяет из происходящего вокруг него вещи, отвечающие своим устремлениям, а тяга к колдовству и волшебству всегда возникает у тех, кто не уверен и не рассчитывает на себя.