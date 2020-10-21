Ведущего шоу «Холостяк» сменили на белорусского шоумена

https://static.news.ru/photo/4071736e-1411-11eb-b36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Strykhar/Russian Look/Global Look Press

Руководство телеканала ТНТ сменило бессменного ведущего шоу «Холостяк» Петра Фадеева. Вместо него помогать искать невест главным героям будет шоумен из Белоруссии Дмитрий Кохно.

Фадеев отработал в шоу семь сезонов. Он помогал искать избранниц Криду, Глинникову, Батрутдинову, стоматологу Криворотову и прочим. Ведущего, в отличие от главных героев проекта, не меняли, сообщает Teleprogramma.pro.

Для самого Фадеева новость об увольнении стала неожиданностью, хотя он и не переживает по этому поводу. Однако, ведущий всё равно хотел бы знать причину увольнения. Зла, по словам Фадеева, он ни на кого не держит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новым главным героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ станет рэпер и продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Совсем недавно он расстался с моделью Анастасией Решетовой, а теперь уже 30 тысяч девушек со всей страны подали заявки на участие в шоу.