Ведущего «Модного приговора» Васильева скоро выпишут из Коммунарки

https://static.news.ru/photo/52df7af4-82f9-11ea-ba3a-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о своём лечении в больнице в Коммунарке. По его словам, врачи в ближайшее время собираются его выписывать.

Об этом он рассказал журналистам РИА Новости.

Меня скоро выпишут, — сказал шоумен.

Ранее, как писал NEWS.ru, Васильев рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты.

Ведущий был госпитализирован в медучреждение с двусторонним воспалением лёгких. Он сдал два теста на коронавирус, они показали отрицательный результат.