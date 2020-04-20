Шоу-бизнес

Ведущего «Модного приговора» Васильева скоро выпишут из Коммунарки

14:17, 20 апреля 2020
Александр Васильев Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о своём лечении в больнице в Коммунарке. По его словам, врачи в ближайшее время собираются его выписывать.

Об этом он рассказал журналистам РИА Новости.

Меня скоро выпишут, — сказал шоумен.

Ранее, как писал NEWS.ru, Васильев рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты.

Ведущий был госпитализирован в медучреждение с двусторонним воспалением лёгких. Он сдал два теста на коронавирус, они показали отрицательный результат.

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