Васильев показал свою палату в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/6dad84c0-7cb9-11ea-b75e-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий передачи «Модный приговор» рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты.

Телеведущий рассказал, что медицинское учреждение отлично оборудовано.

Это огромная, светлая и очень чистая больница, — написал он в Instagram.

Пациентов кормят пять раз в день. В настоящий момент у ведущего снизилась температура, и врачи обещают выписать его через пять–семь дней.