Васильев показал свою палату в Коммунарке

Ведущий передачи «Модный приговор» рассказал о своём пребывании в больнице в Коммунарке. Он показал фотографии своей палаты.
Телеведущий рассказал, что медицинское учреждение отлично оборудовано.
Это огромная, светлая и очень чистая больница, —
написалон в Instagram.
Пациентов кормят пять раз в день. В настоящий момент у ведущего снизилась температура, и врачи обещают выписать его через пять–семь дней.
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Ранее NEWS.ru писал, что Васильев
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